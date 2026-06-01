Gobierno expresa su "profunda preocupación" por fallecimiento del dirigente indígena Brooklyn Rivera en Nicaragua

El Gobierno manifestó su "profunda preocupación" ante el fallecimiento del dirigente indígena Brooklyn Rivera Bryan, bajo custodia estatal en Managua.

A través de un comunicado de Cancillería, se indicó que "el deceso del exdiputado, incomunicado desde su detención en 2023, ocurre en un contexto de deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua, documentado por organismos internacionales".

El documento añade que "Chile reafirma su compromiso con los estándares básicos de protección humanitaria e insta a esclarecer de manera transparente, independiente y rigurosa las circunstancias médicas que derivaron en su muerte".

Finalmente, sostienen que "en línea con su política exterior en la OEA y la ONU, Chile reitera la necesidad de avanzar hacia una normalización democrática, restableciendo la separación de poderes. Asimismo, nuestro país reafirma su compromiso con la promoción de los derechos civiles y las garantías indispensables para la estabilidad regional".

(Imagen archivo: El Mundo)

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