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Gobierno expresa su "profunda preocupación" por fallecimiento del dirigente indígena Brooklyn Rivera en Nicaragua

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A través de un comunicado de Cancillería, Chile insta a "esclarecer de manera transparente, independiente y rigurosa las circunstancias médicas que derivaron en su muerte".

Gobierno expresa su "profunda preocupación" por fallecimiento del dirigente indígena Brooklyn Rivera en Nicaragua
Lunes 1 de junio de 2026 18:01
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El Gobierno manifestó su "profunda preocupación" ante el fallecimiento del dirigente indígena Brooklyn Rivera Bryan, bajo custodia estatal en Managua.

A través de un comunicado de Cancillería, se indicó que "el deceso del exdiputado, incomunicado desde su detención en 2023, ocurre en un contexto de deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua, documentado por organismos internacionales".

El documento añade que "Chile reafirma su compromiso con los estándares básicos de protección humanitaria e insta a esclarecer de manera transparente, independiente y rigurosa las circunstancias médicas que derivaron en su muerte".

Finalmente, sostienen que "en línea con su política exterior en la OEA y la ONU, Chile reitera la necesidad de avanzar hacia una normalización democrática, restableciendo la separación de poderes. Asimismo, nuestro país reafirma su compromiso con la promoción de los derechos civiles y las garantías indispensables para la estabilidad regional".

(Imagen archivo: El Mundo)

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