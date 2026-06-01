Presidente del Colegio de Profesores tildó de "pobre, al debe y autocomplaciente" la Cuenta Pública de Kast

El Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tras asistir a la Cuenta Pública en el Congreso Nacional, la calificó de “pobre, al debe y autocomplaciente”.

Al respecto, el líder gremial indicó que "en Educación en particular, muy poco, muy pobre, no se aborda lo sustantivo, se hace una mención al tema de seguridad a través del proyecto Escuelas Protegidas, pero no dice nada al que a nuestro entender es el problema fundamental que causa los graves hechos de violencia, que es la salud mental, junto a un currículum totalmente desfasado y lo social que afecta a la familia, lo que repercute y llega a la escuela en forma de violencia".

Añadió que “no hubo ni una sola mención a ello, sólo vigilancia, represión, castigo; que en algunos casos son necesarios, por supuesto que cuando hay hechos graves o delitos, las sanciones deben existir, pero suponer que se van a resolver los problemas graves que hoy tiene la educación solamente con eso, es simplemente ingenuo”.

“No hubo ninguna mención de apoyo a las escuelas con reforzamiento profesional para enfrentar esas graves problemáticas sociales y de salud mental”, enfatizó.

Aguilar señaló que “tampoco se mencionó y se pasó de soslayo, las rebajas importantes que están ocurriendo en los presupuestos, particularmente en infraestructura la que ya tiene serios problemas de mantención y ahora se rebaja más".

"No hubo ni una sola mención a eso, por el contrario, se ratifica, al no haberse mencionado podemos entender que se ratifica la baja en los recursos para educación, lo cual nos resulta extremadamente preocupante", precisó.

Finalmente, el Presidente Nacional del Colegio de Profesores manifestó que “nos parece pobre y al decir 'estamos generando una nueva forma de gobernar', cuando lo que hemos visto es un Gobierno con serios problemas de instalación, nos parece demasiado autocomplaciente y, por lo tanto, es una cuenta que quedó al debe para la mayoría de la ciudadanía de Chile".

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