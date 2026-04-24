Ministro Quiroz aclara polémico oficio y dice que "no va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

En la minuta para el recorte del 3% de los ministerios, Hacienda incorporó un anexo donde se incluye un listado de programas con los resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gobierno Central, con las sugerencias para ajustar gastos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al llegar al comité económico en La Moneda confirmó el oficio, pero recalcó que se trata de sugerencias.

Al abordar la controversia, la autoridad económica argumentó: "Lo único que se ha enviado es un oficio, se envía en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer, de hecho, lo envía Dipres todos los años".

La autoridad aseguró que “no va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada; de ninguno, por supuesto que no”.

En la misma línea, el jefe de la billetera fiscal profundizó sobre el propósito de la comunicación enviada a las reparticiones, señalando que "en ese oficio, lo que estamos diciendo siempre es 'mire, estos son los programas que se evaluaron mal en la Dipres', siempre evalúa muchos programas y les estamos dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro".

Para despejar dudas sobre el impacto inmediato de la medida, el ministro remarcó de forma categórica: "Aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es un oficio, todavía no está el decreto de ajuste de gasto".

Frente a las consultas directas respecto a posibles mermas en las becas y raciones alimenticias para estudiantes, la respuesta del personero de Gobierno fue tajante: "Ninguno, ninguno, por supuesto que ninguno". Pese a esta negativa, aclaró que la determinación final recaerá en el Mineduc, precisando que "todo esto en contexto de un volumen de recorte de gasto que hay que hacer".

EL DETALLE DE LAS INDICACIONES AL MINEDUC

Las directrices emanadas hacia la cartera educativa plantean un escenario específico: se aconseja el cierre de 15 iniciativas, la continuidad sin reparos de un total de 34 y la modificación financiera de otras 42. Para este último grupo, la orden de Hacienda apunta a concretar una disminución presupuestaria de al menos 15%.

Dentro de la nómina de planes cuya eliminación es sugerida por el equipo económico, figuran el Programa de Alimentación Escolar ($1.061.028.664.000) y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública ($167.376.868.000). A estos se suman el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) con $20.792.950.000; Reinserción escolar ($1.816.979.000); el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría ($1.265.783.000); la Beca de Apoyo Vocación Profesor ($621.145.000); el Programa Nacional de Lectura ($388.472.000); el Plan Nacional de Escritura ($204.054.000); y la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, exbeca Puntaje PSU ($71.491.000).

Por otro lado, proyectando el Presupuesto 2027, la lista de programas a los que se les sugiere el recorte del 15% incluye al Crédito con Aval del Estado ($899.379.253.000), la Subvención Gratuidad ($442.869.142.000) y el Aporte Institucional a Universidades Estatales ($102.657.958.000). En este mismo grupo de ajuste se encuentran la Beca Indígena ($38.000.895.000), el Fondo para la Reactivación Educativa ($10.664.636.000), los Liceos Bicentenario de Excelencia ($2.932.688.000) y Educación Rural ($724.153.000).

RECHAZO DESDE EL GREMIO DOCENTE

Las reacciones ante la revelación de este documento no se hicieron esperar. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, catalogó la comunicación despachada por el ministro de Hacienda como “impresentable”.

El dirigente magisterial lanzó duros cuestionamientos hacia el Ejecutivo, asegurando que “esto se contradice absolutamente con lo dicho por el presidente Kast en campaña y demuestra que faltó a la verdad, porque dijo que no se recortarían ni afectarían los programas sociales y hoy está haciendo exactamente lo contrario”.

Al detallar las consecuencias que traería la aplicación de estas sugerencias, el líder gremial advirtió: “se quiere terminar con el Programa de Alimentación Escolar, PAE. Programa que, para muchos niños, niñas, adolescentes, es su única alimentación más completa que tienen en el día. Mientras el Presidente Kast invita, con fondos públicos, a almorzar a sus amigos en La Moneda un menú gourmet, está pretendiendo quitarles la alimentación a los niños en las escuelas”.

Sumado a lo anterior, Aguilar complementó su crítica indicando que “se quiere terminar con el programa Beca Vocación de Profesor en un país donde hay y se proyecta un déficit docente; creado durante Piñera 1, justamente para atraer a alumnos talentosos a estudiar pedagogía. También se quiere terminar con el Fondo de Ayuda de la Educación Pública lo que nos parece inadmisible, ese fondo ha permitido a muchos municipios sobrevivir, también a los servicios locales con grandes déficits para poder cumplir con su servicio educativo”.

A modo de cierre, el presidente del Colegio de Profesores hizo un emplazamiento directo a las autoridades: “hemos dicho que en Educación se necesitan más recursos, no menos; menos cuando esos recortes significan el fin de los programas que afectarán gravemente a niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Nos parece una enorme insensibilidad y llamo al Presidente Kast y al ministro Quiroz a que dejen sin efecto esta medida porque va a provocar, insisto en el concepto, un enorme daño a niños, niñas y adolescentes”.

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