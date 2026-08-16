Ministro Poduje solicita aumento de 23,9% en el presupuesto del Ministerio de Vivienda

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anticipó un fuerte incremento en los recursos de su cartera para el próximo año, luego de la aprobación del fondo de reconstrucción. El secretario de Estado señaló que el Minvu requerirá un aumento de 23,9% respecto del presupuesto vigente, con el objetivo de impulsar la inversión, generar empleo y avanzar en la reducción del déficit habitacional.

“Por supuesto, quedamos bastante tranquilos (con la aprobación de la megarreforma). Nunca tuvimos temor de que se pudiera cuestionar el fondo de reconstrucción, en ningún caso. Esto estaba dentro de lo probable, así que estamos muy contentos y muy motivados a darle con todo”, señaló Poduje en entrevista con El Mercurio.

Y advirtió que con los nuevos recursos “nosotros necesitamos un presupuesto acorde con la importancia que tiene la construcción en el empleo y la inversión. Por lo tanto, sí, esperamos un aumento considerable en nuestro presupuesto”.

El secretario de Estado cree que su cartera necesitará “un 23,9% de aumento respecto del presupuesto de este año”.

Y consultado si en la historia ha existido un incremento tan alto, respondió que “sí, en el pasado ha habido. Lo normal cuando uno quiere activar la economía. Además, tenemos una estimación de los empleos que podríamos generar, son importantes, y por tanto esperamos que se pueda cumplir”.

Y justificó el incremento en que “primero tenemos que reponer lo que (el exministro Nicolás) Grau nos cortó. Ese es un presupuesto que hay que reponer. Pero además la cartera de Vivienda tiene un rol central definido por el propio ministro Quiroz en la reactivación económica”.

“Por lo tanto, para nosotros es evidente que vamos a tener un aumento importante en nuestro presupuesto, para poder activar la economía, el empleo, y además resolver el déficit de vivienda”, finalizó.

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