Ministro Poduje ofrece disculpas a senador De Urresti, pero insiste en que la Ley de Humedales "tenemos que mejorarla"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, pidió disculpas al senador Alfonso de Urresti (PS) tras la polémica por la Ley de Humedales.

El origen del impasse se remonta a un encuentro desarrollado en Valdivia, instancia donde al secretario de Estado se le hizo presente la condición de humedal que posee dicha ciudad. Frente a este escenario, la autoridad gubernamental lanzó el siguiente cuestionamiento: “¿Ocho años le parece algo decente por esta locura que hizo este senador (De Urresti) con la Ley de Humedales?”.

La réplica del legislador no se hizo esperar y llegó mediante sus redes sociales, plataforma en la cual expresó que "como arquitecto, el ministro Poduje debería saber que la urgencia habitacional no justifica heredar desastres. Confundir agilidad con negligencia es condenar a las familias a vivir inundadas".

Para dar por superado el episodio, el jefe de la cartera aprovechó una actividad oficial realizada esta jornada, consistente en la entrega de 120 viviendas en Rancagua, para retractarse. En el lugar, el ministro afirmó que si "el senador se molestó con la forma, le pido mis excusas, pero lo que yo quería decir es claramente lo que señaló el Presidente".

En la misma línea, el encargado de Vivienda precisó el sentido de sus palabras iniciales: “No fue un dicho contra el senador, fue una crítica a la Ley de Humedales que está bien inspirada, pero tenemos que mejorarla, como muchas leyes que están bien inspiradas y que tenemos que mejorar”, indicó.

Como parte de su argumentación, la autoridad de Gobierno sostuvo que "lo que nosotros dijimos acá es que tenemos familias que están esperando hace ocho años porque la ley tiene problemas y mi función como ministro de Vivienda es resolver esos problemas para entregar casas".

Finalmente, Poduje recalcó su disposición a enmendar el tono utilizado, enfatizando: “Si el senador se sintió ofendido por la forma en que lo dije, le pido las excusas; no tengo ningún problema, pero mi pega es hacer casas y en eso estamos”.

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