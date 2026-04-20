Ministro Poduje instruye sumario tras irregularidades detectadas por Contraloría en compra de terrenos durante Gobierno de Boric

A raíz de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la adquisición de terrenos bajo la administración de Gabriel Boric, se ordenó el inicio de una investigación administrativa. La medida fue dada a conocer públicamente por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Al abordar las diligencias en curso, la autoridad detalló los pasos a seguir frente a los requerimientos del ente fiscalizador: “Se está investigando cada una de las compras de terreno que fueron observadas por la contralora y, además, estamos haciendo el plan que nos solicitó ella para ver cómo vamos a destinar los terrenos que fueron comprados, que hoy día no han sido ocupados”.

En esa misma línea, el secretario de Estado precisó que las indagatorias internas apuntan a "todas las compras grandes; la contralora hizo una muestra de 25 casos y nosotros estamos investigando por qué tenemos terrenos que no han sido ocupados, y estamos acelerando la destinación de esos terrenos para proyectos de vivienda".

Como primera medida disciplinaria, ya se concretó la suspensión de un funcionario de la cartera. No obstante, el ministro aclaró que por el momento no existen responsables individualizados por estas faltas, precisando que las identidades y el grado de culpabilidad es algo que el "sumario lo va a determinar".

Las alertas surgieron tras un informe del organismo fiscalizador que evidenció una falta de controles en las tasaciones de terrenos adquiridos para el Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Este escenario, originado durante la gestión del Gobierno del expresidente Boric, habría desencadenado la compra de propiedades con sobreprecio.

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