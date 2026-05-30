Incendio en planta frigorífica de Buin fue controlado y no dejó lesionados

Las labores desplegadas durante las últimas horas permitieron controlar el incendio que afectó a una planta frigorífica de la empresa Icestar en la comuna de Buin, emergencia que movilizó a diversas compañías de Bomberos y organismos de respuesta durante la noche del viernes.

A través de una declaración pública difundida este sábado, la compañía informó que el siniestro se encuentra contenido y que los equipos de emergencia continúan trabajando para extinguir los focos que permanecen activos al interior de las instalaciones.

Según detalló la empresa, la emergencia fue enfrentada mediante un trabajo coordinado entre Bomberos, Carabineros y personal especializado de la propia planta, evitando una mayor propagación del fuego.

Icestar indicó además que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio, uno de los aspectos que generaba mayor preocupación tras la magnitud de la emergencia.

Desde Bomberos también entregaron tranquilidad a la comunidad respecto de la evolución del siniestro. El comandante de la Sexta Compañía de Bomberos de Buin, Manuel Acevedo, aseguró que “está controlado, no se va a propagar para ningún lado y le estamos dando énfasis y prioridad al sector aledaño a las casas para que la gente esté tranquila”.

Otro de los puntos que concentró la atención de las autoridades fue la situación de los estanques de amoniaco presentes en la planta. Sobre ello, la empresa señaló que las inspecciones realizadas permitieron verificar que estas instalaciones permanecen protegidas y sin riesgo para la población.

De acuerdo con la información entregada por Icestar, los depósitos de amoniaco se mantienen aislados y bajo resguardo, por lo que no representan una amenaza para los equipos de emergencia, los vecinos ni el entorno cercano.

Mientras continúan las labores de enfriamiento y control definitivo de los focos remanentes, la empresa inició una evaluación para cuantificar los daños ocasionados por el incendio.

Asimismo, informó que se encuentra colaborando con las autoridades para determinar las causas que originaron la emergencia, antecedentes que forman parte de las diligencias actualmente en desarrollo.

Finalmente, la compañía agradeció el trabajo realizado por Bomberos, Carabineros y los distintos equipos que participaron en el operativo, comprometiéndose a entregar información actualizada a medida que avance la investigación y la evaluación de los daños.

PURANOTICIA