Ministro Pardow responde a Jara por presionar su salida: "Es su opinión y es válida"

El ministro de Energía, Diego Pardow, respondió a la candidata del oficialismo Jeannette Jara, quien puso presión para su salida: “Es su opinión y es válida”, aseguró el secretario de Estado, quien agregó que su permanencia en el cargo depende del Presidente Boric.

Al llegar a el diario El Mercurio, donde se realizó el evento “Summit Transformación Energética 2025: Una visión de Futuro Sostenible” el ministro fue consultado por las declaraciones de Jeannette Jara, quien aseguró que si fuera presidente le habría pedido la renuncia. “Tiene todo el derecho a llevar adelante su candidatura, obviamente es su opinión, y es válida”, contestó brevemente.

Ante la insistencia de la prensa en saber si seguirá en su cargo, Pardow respondió: “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”.

El ministro de Energía, también, se refirió a las primeras instrucciones que le dio el Jefe de Estado en medio de esta nueva crisis: “Primero, tratar de acompañar la explicación de manera clara y transparente a la ciudadanía y, por otro, abordar la resolución de este problema lo antes posible. Y eso es precisamente en lo que estamos”.

Se espera que, durante la mañana de este jueves, el ministro Pardow, se reúna en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric, para analizar el error -o cambio metodológico- en las tarifas eléctricas.

PURANOTICIA