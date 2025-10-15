Ministro Pardow explica baja preliminar en tarifas eléctricas: “Este es un cambio metodológico"

El ministro de Energía, Diego Pardow, abordó el informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que ha generado inquietud por una posible sobrecarga en las tarifas eléctricas aplicadas desde 2021.

Aunque el documento técnico apunta a una “inconsistencia metodológica” en el cálculo del “precio del nudo promedio”, Pardow descartó que se trate de un error y lo definió como un ajuste técnico.

“Este es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2% de las cuentas de la luz promedio nacional a partir de enero próximo”, explicó.

El secretario de Estado subrayó que el análisis aún está en curso: “Es importante destacar que es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones de las empresas en este periodo y, por lo tanto, el llamado es a esperar el desarrollo de este curso institucional”.

El origen de la controversia radica en la forma en que se aplicó el ajuste por inflación, combinando la variación del IPC con la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional. Según el informe, esta inconsistencia habría generado cobros en exceso durante 2024 y 2025.

