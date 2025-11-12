Ministro Muñoz afirma que huelga de pilotos de Latam genera una "perturbación importante" y pide resolver conflicto "a la brevedad"

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se refirió a la huelga del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) -que agrupa a 464 pilotos- que inició tras el fracaso de la mediación en la Dirección del Trabajo.

En conversación con radio Universo, la autoridad señaló que esta situación "genera una perturbación importante en la conectividad, sobre todo en conectividad interior del país".

Asimismo, recordó “que Latam tiene operaciones en otros países también, lo que ciertamente ayuda a mantener también un poco más de su red activa”.

Además, comentó que desde el Ejecutivo han "estado en comunicación, por supuesto, con la empresa". "Esperamos que este sea un conflicto que se resuelva a la brevedad", manifestó.

El titular de Transportes detalló que de acuerdo a información de Latam, cerca del 10% de los vuelos “se van a ver perturbados” y señaló que “hay ciudades en Chile en que la conectividad aérea es básicamente la única que te brinda conectividad con el resto del mundo", por lo que esta situación es "relevante", afirmó.

PURANOTICIA