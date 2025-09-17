Ministro Muñoz advierte que este domingo será el día más complejo en rutas por el "retorno masivo" de vehículos

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, entregó las proyecciones de tránsito para este fin de semana largo por Fiestas Patrias.

En conversación con radio Pauta, la autoridad advirtió que “el gran problema lo tendremos el domingo, cuando se produzca el retorno masivo”, por lo que llamó a planificar el regreso.

De acuerdo a las estimaciones del ministerio, entre 130 mil y 140 mil vehículos saldrán de Santiago este martes, mientras que el flujo aéreo durante la semana alcanzará las 550 mil personas.

El secretario de Estado apuntó a la importancia de una conducción segura y señaló que se encuentran “determinados en no solamente estar con un proceso de fiscalización amplio, Carabineros allí por supuesto es esencial, sino que, sobre todo, en transmitir que el alcohol y la conducción no son compatibles”.

En esta línea, recordó que 2024 fue el año con menos fallecidos en 30 años, pero recalcó que “ninguna cifra es buena” y que el fenómeno es “extraordinariamente masculino”.

PURANOTICIA