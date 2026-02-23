Ministro Montes responde a críticas de la UDI por cifras del Plan de Emergencia Habitacional

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respondió a los cuestionamientos de parlamentarios de la UDI a las cifras entregadas sobre el Plan de Emergencia Habitacional.

El diputado e integrante de la Comisión de Vivienda, Juan Fuenzalida, afirmó que "todos sabemos que es una cifra inflada. Más de la mitad de esas viviendas partieron en el período anterior del presidente Piñera".

En tanto el senador Gustavo Benavente señaló que “tenemos una deuda del Ministerio con varias empresas contratistas. Eso quedó al descubierto el año pasado, y esta deuda sigue manteniendo".

Al respecto, Montes manifestó que "si ellos tienen dudas de lo que se está haciendo, que lo consulten. Ellos creen que cada gobierno empieza todas las viviendas de ese gobierno".

En esta línea, el titular del Minvu detalló que la administración de Michelle Bachelet le dejó al gobierno de Piñera "algo así como 88.000 viviendas ya avanzadas. Después, Piñera dejó al actual gobierno algo de 120.000 o 118.000 viviendas ejecutadas. ¿Cuánto vamos a dejar nosotros en ejecución no terminada? Son, concretamente, más de 100.000".

El secretario de Estado dijo que como ministerio "tenemos una meta de 260.000. El último informe era 254.000, más viviendas en ejecución que están construyendo, sino que no se van a alcanzar a terminar, que van para el futuro".

"Estas 254.000 tienen que subir de aquí, a fines de este gobierno, a 260.000. Y nosotros creemos que vamos a lograrlo. Y esto no lo miremos mezquinamente como un problema de un gobierno, sino un problema de familias que logran acceder a soluciones", indicó.

