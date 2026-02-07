Ministro Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, planteó la necesidad de crear una entidad permanente dedicada a la reconstrucción, ante la reiteración de catástrofes naturales que afectan al país y la acumulación de procesos inconclusos.

En entrevista con Radio Cooperativa, el secretario de Estado afirmó que “Chile es un país de catástrofes”, subrayando que el actual gobierno heredó 27 procesos de reconstrucción del período anterior, a los que se suman 16 nuevos eventos ocurridos posteriormente.

Montes advirtió que uno de los principales problemas es la debilidad de la institucionalidad vigente, señalando que “tenemos una institucionalidad que no asume este tipo de problemas”, lo que dificulta una respuesta eficiente y coordinada del Estado.

Según explicó, hoy la reconstrucción se gestiona de manera fragmentada, donde cada ministerio aporta parcialmente. “Se le va pidiendo a cada ministerio que aporte un tanto, y Vivienda tiene una especial responsabilidad”, indicó.

El ministro también alertó sobre la sobrecarga de los equipos técnicos, precisando que 70 funcionarios del Minvu debieron trasladarse a Valparaíso, cifra que calificó como insuficiente dada la magnitud y complejidad del proceso.

En ese contexto, Montes propuso que dentro del Ministerio del Interior exista una subsecretaría, división o superintendencia dedicada exclusivamente a la reconstrucción, integrada por profesionales especializados en diagnóstico, planificación y ejecución.

Asimismo, enfatizó la importancia de contar con equipos permanentes en las regiones más afectadas, identificando a Valparaíso y Biobío como zonas prioritarias debido a la frecuencia de emergencias.

Finalmente, el titular de Vivienda concluyó que “el tipo de institucionalidad que tenemos hoy no es la más adecuada”, insistiendo en que el país necesita una estructura estable, preparada y con presencia territorial, capaz de responder de manera eficiente frente a futuras catástrofes.

