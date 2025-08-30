Ministro Montes pide planificación y financiamiento alternativo en materia de vivienda

En el marco del cierre del Mes de las Dirigencias Sociales y Liderazgos Comunitarios del Minvu, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reflexionó sobre la crisis habitacional que enfrenta el país y los desafíos en materia de construcción y financiamiento.

La autoridad reconoció que “tenemos que construir mucha capacidad para producir más viviendas, además de producir las que estamos produciendo”, planteando como meta entre 100 y 120 mil unidades anuales. “Yo creo que necesitamos llegar a 100, 120 mil por año, que es lo que permite enfrentar el crecimiento, el déficit y otras cosas más. Para eso, sin lugar a dudas, hay que volver al concepto de planificación”, afirmó.

Montes enfatizó que la planificación debe mirar el largo plazo: “anticiparse y ver a 10 años, a 15 años, qué vamos a hacer”, con especial atención a los “temas conflictivos”, entre los que destacó el acceso al suelo. En esa línea señaló: “el suelo es un tema conflictivo. Yo le digo a los parlamentarios, si no tenemos una ley de suelo, o por lo menos base de una ley de suelo, que cualquiera no hace y especula... en general los países comparten la utilidad de los que tienen suelo entre la ciudad y los propietarios de ese suelo. Pero hay una responsabilidad sobre todo”.

El ministro cuestionó además la falta de avances en esa materia: “acá en Chile, el que tiene el negocio tiene el negocio y eso es algo que no hemos podido cambiar por años. Han habido cambios muy parciales”.

Otro aspecto que destacó fue la vivienda industrializada, señalando que, si bien se ha avanzado, aún están lejos de la meta: “nosotros creíamos que íbamos a llegar a 30 mil y estamos a 13 mil”.

En relación al financiamiento, Montes advirtió que “no podemos vivir sólo del Presupuesto. Y Hacienda tiene menos o tiene más, y la verdad que se va avanzando o retrocediendo”. Añadió que “acá en Chile hubo otras maneras de financiar la vivienda, de otras fuentes de financiamiento, de fondos de inversión, de distintas cosas. Y eso tenemos que conversarlo y recuperarlo, porque plata hay. Pero hay que recuperar esa plata también, entonces hay que ver modelos para hacerlo”.

Recordó también que buena parte de las viviendas para sectores medios se construyeron con letras de crédito: “no hace muchos años, esto fue durante la dictadura. Después hubo otro problema de pagar las deudas, pero la verdad que se destinó recursos de fondos de inversión para construir viviendas”.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad en torno a la tarea habitacional: “tenemos muchos desafíos. Esto requiere mucha unidad de país, todos en esto, todos de distinta manera, aportando. No lo transformemos en un conflicto chico de este con el otro. Estamos trabajando lo que más podemos en la reconstrucción”.

