Ministro Marcel y defensa al FES: ''El sistema actual es caro para el Estado y para la gente''

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó este jueves el nuevo proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) presentado por el Gobierno y que, de inmediato, generó cuestionamientos, el primero, proveniente de Magdalena Piñera, hija del expresidente, quien defendió la propuesta presentada por su padre afirmando que “nos hubiéramos ahorrado 12 años si en su momento se hubiese discutido”.

Frente a las críticas, Gabriel Boric reconoció similitudes, algo que también compartió el secretario de Estado, sobre todo en la factibilidad que al integrar visiones de diferentes sectores se pueda generar mayor consenso al momento de aprobar.

En conversación con Radio Infinita, el ministro explicó que “lo que se describe tiene que ver con las dificultades para tomar decisiones sobre reformas que son necesarias para el país; dificultades que se dan particularmente en el ámbito político y que, en ese contexto, las cifras de Magdalena Piñera son apropiadas. El costo de esto es que si las cosas no se resuelven a tiempo son mucho más complicadas después”.

En este sentido, la autoridad cuestionó los aranceles de las universidades y la extensión de las carreras, y apuntó a que es un factor que “hace que los niveles de deuda, cuando egresan los estudiantes sean muy altos y que hoy la deuda educacional represente el 19% del total de la deuda de los hogares”.

“El sistema actual es bien caro para el Estado y para la gente, porque el hecho que se registre como deuda significa que los egresados no tienen buenos indicadores financieros para acceder a otros créditos. La cobranza por parte de los bancos no se responsabilizó, está cayendo en las universidades y en el Estado. Hoy la mayor parte del crédito lo tiene Banco Estado, no los bancos privados”, expuso Marcel.

“No hay resta de recursos para otras cosas. El proyecto no alterará las prioridades presupuestarias y menos comprometerá los recursos del presupuesto. Más bien esto implica un ahorro creciente en 10 años”, dijo el secretario de Estado.

Otro tema que abordó el ministro Marcel es la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y valoró el respaldo del exdirector Ricardo Yáñez a Tohá en el Congreso.

“Yáñez dijo que ‘el Gobierno del presidente Boric resolvió muchos problemas que teníamos como Carabineros’. Los recursos en seguridad pública aumentarán en un 20% a fines del 2025, cuando en el gobierno anterior se redujeron”, finalizó el ministro.

