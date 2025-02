Ministro Marcel no consigue aplacar las duras críticas de la oposición por traspasos a Corfo

Las explicaciones entregadas por el ministro de Hacienda Mario Marcel acerca de los traspasos por más de 3,4 billones de pesos solicitados por su cartera a la Corfo no lograron aplacar las críticas de la oposición.

La jefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, comentó a Emol que el ministro Marcel "no busque la excusa de que las críticas que recibe son por coyuntura electoral. Lo que dicen los exvicepresidentes de Corfo, no son temas electorales, es una alerta sobre la mala planificación fiscal, el déficit fiscal es un dato objetivo, lo que dicen los economistas sobre el déficit y los de Corfo son opiniones con argumento”.

El diputado Jorge Guzmán (EVO), en tanto, dijo que "el Gobierno del Presidente Boric está muy enredado y espero que asistan a la comisión investigadora que estamos impulsando para conocer si hubo afectación al patrimonio de Corfo y también el destino de estos más de 3 millones de dólares. Los chilenos quieren saber en qué se están gastando sus impuestos y el ministro Marcel se ve cada vez más complicado con las cifras. Los números no les dan y sería gravísimo que estén manipulando las cifras y las finanzas públicas para poder ocultar el desastre fiscal que han generado".

Felipe Donoso, diputado de la UDI sostuvo que "el ministro Marcel no logra explicar nada. Lamentablemente nos dice lo mismo que han dicho otros, pero además nos dice que se gastó la plata del litio en seguridad ¿Los chilenos tienen más seguridad? Es la pregunta. ¿Qué se gastó en salud? No hay mejor salud de los chilenos y las listas de espera crecen. ¿Qué se gastó en vivienda? No hemos cumplido la meta habitacional del mismo Gobierno".

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que "de las palabras del ministro se desprende que no están conscientes de la gravedad del caso. El rol precisamente que tiene el Ministerio de Hacienda, entre otros, es estimar los ingresos del Estado y ajustar los gastos a ellos. Cuando se equivocan en lo primero, como pasó rotundamente en esta oportunidad, y no se ajustan los gastos, se está haciendo mal el trabajo".

