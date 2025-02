Ministro Marcel marca distancia con propuesta de inversor público en reforma previsional

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado esta mañana sobre la propuesta de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, acerca de presentar un proyecto de ley para crear un inversor público dentro del sistema previsional, un tema que ha generado debate en torno a la reforma previsional.

Al respecto, Marcel destacó la importancia de ser realistas con los recursos disponibles, comentando que "lo que tenemos que tener claro es que no tenemos capacidades infinitas. Entonces, las capacidades profesionales, técnicas que tenemos, tenemos que aplicarlas donde es más prioritario".

Además, el jefe de la billetera fiscal enfatizó la necesidad de asegurar que las instituciones involucradas en la reforma funcionen adecuadamente, ya que, de no ser así, "si la reforma no funciona, si las instituciones que tienen que operar no están operativas, si la gente no recibe los beneficios cuando está comprometido por la ley, por supuesto que se va a desprestigiar todo este esfuerzo". Marcel destacó que el proceso de implementar correctamente la reforma exigirá una gran cantidad de trabajo, señalando que "aquí hay que construir instituciones enteras nuevas".

La propuesta de un inversor público ha sido muy discutida, especialmente por la oposición, que argumenta que no estaba contemplada en el acuerdo que permitió desbloquear la reforma previsional en el Congreso.

Por su parte, la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry señaló que el Gobierno continuará buscando mejorar el sistema, mencionando que "como Gobierno vamos a seguir trabajando hasta el último día para mejorar el sistema, en encontrar qué otras leyes son necesarias para que las personas estén mejor y eso supone un inversor estatal que le incorporaría mayor competencia al sistema". Sin embargo, Mario Marcel ya se había distanciado de la propuesta en otras ocasiones, señalando que el enfoque del Gobierno en los próximos meses será implementar la reforma con la debida seriedad. "Tenemos que tener claro que eso no es una cuestión trivial", concluyó.

PURANOTICIA