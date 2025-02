Ministro Juan Carlos Muñoz considera "un honor" representar al Presidente Boric en homenaje a Piñera

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, consideró como un honor que el Presidente Gabriel Boric lo haya nombrado como su representante en la ceremonia que se realizará en Santiago con motivo del primero año de la muerte de Sebastián Piñera, el 6 de febrero de 2024.

En declaraciones a Radio Universo, el ministro dijo que "lo encuentro un honor, el Presidente no puede asistir y le gustaría que el Gobierno estuviera presente en un evento de esa relevancia. Para mí es una oportunidad de poder acompañar a la familia".

También dijo "lamentar la partida del ex Presidente", quien se excusó por problemas de agenda. Además, Muñoz aseguró que "me alegra que el Presidente me haya designado", para asistir a la ceremonia organizada por Chile Vamos en la capital, mientras que en Lago Ranco se realizará una ceremonia privada.

Ayer en Uruguay, el Presidente Boric declaró que "independientemente de las diferencias políticas, acá hay una cuestión previa de humanidad, y cuando una familia pierde a un ser querido, y con la trayectoria que cada uno podrá juzgar, cuando se cumple el aniversario de la muerte, lo que cabe es el respeto".

La ceremonia organizada por Chile Vamos es una misa en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios que se realizará el jueves, mientras que a orillas del Lango Ranco, ese mismo día, se pondrá la primera piedra de una capílla familiar.

PURANOTICIA