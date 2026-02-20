Ministro Juan Carlos Muñoz confirma revocación de visa por parte de EE.UU.: "Lo lamento profundamente"

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó ser uno de funcionarios de Gobierno a quienes Estados Unidos les retiró las visas, prohibiendo su entrada a aquel país, acusándolos de que “comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

El secretario de Estado manifestó que "he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”.

Añadió que "durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”.

Bajo ese contexto, la autoridad señaló que dentro de esos proyectos avanzaron, por ejemplo, en "un acuerdo con la empresa Google por cofianciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sidney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur".

En esa línea, manifestó que "nuestro Gobierno tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto de los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito".

Asimismo declaró que están conscientes de que ningún proyecto "puede amenazar nuestra soberanía o seguridad nacional. En los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya aprobado de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la subsecretaría de Telecomunicaciones".

El ministro Juan Carlos Muñoz admitió que la sanción de Estados Unidos le "duele especialmente, porque personalmente tengo un vinculo importante con Estados Unidos, fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios".

