Ministro José García Ruminot prevé apoyo de la oposición a la megarreforma y aborda rebaja de combustibles

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió a la votación de la megarreforma en el Senado y a la postura que ha adoptado la oposición frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno.

En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado sostuvo que espera que el proyecto consiga un respaldo más amplio durante su tramitación. "En algunas normas particulares vamos a tener votos de la oposición, de tal manera de que este proyecto va a tener un apoyo más amplio", señaló.

Respecto a la recuperación de los recursos por el pago de contribuciones a los municipios, García Ruminot indicó que el Ejecutivo busca responder a las inquietudes planteadas tanto por los parlamentarios como por los alcaldes. En ese sentido, afirmó: "No sé si exactamente el 100%, pero lo más posible, de tal manera de que podamos atender la inquietud parlamentaria y por supuesto la inquietud de los alcaldes, y que es compartida muy transversalmente".

Por otra parte, el titular de la Segpres abordó el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y destacó las proyecciones económicas asociadas a la aprobación de la iniciativa. "Es un dato muy, muy interesante, porque dice que para el próximo año, para el 2027, si aprobamos el proyecto de desarrollo económico y social, la economía estaría creciendo 3,7%. Y eso hace una gran diferencia", comentó.

Consultado sobre una eventual rebaja en el precio de los combustibles, el ministro descartó esa posibilidad mientras los valores internacionales se mantengan al alza. "Mientras el precio internacional de los combustibles, en lugar de bajar, siga subiendo, se hace materialmente imposible, fiscalmente imposible, poder hacer esa rebaja", sostuvo.

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