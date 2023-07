Ministro Jackson descarta haber incidido en convenio de fundación integrada por su hermana y el gobierno metropolitano

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, criticó duramente haber sido vinculado por parlamentarios de oposición en el convenio suscrito entre la Gobernación Regional Metropolitana y una fundación donde su hermana es directora.

Cabe recodar que la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) ofició a la Gobernación Regional Metropolitana con el fin de que se investigue un convenio para reinserción escolar suscrito entre la Fundación Programa Presente, en cuyo directorio está Carmen Gloria Jackson, hermana del secretario de Estado.

En respuesta al cuestionamiento, la ONG dedicada al área educacional aseguró en un comunicado no tener "ninguna relación contractual o convenio con ningún Ministerio de Gobierno", añadiendo que "el directorio está compuesto por 5 personas con experiencia en distintos ámbitos profesionales, ad honorem y ninguno de ellos milita en partidos políticos".

Asimismo, puntualizaron que la organización es "proveedora de servicios de un convenio firmado entre Fundación San Carlos de Maipo y el GORE", luego de ser "seleccionada dentro de un grupo de candidatos como proveedora de servicios por la Fundación San Carlos de Maipo, dados sus resultados demostrables y experiencia en la materia, para implementar un proyecto que busca promover la asistencia y aumentar la retención escolar en 20 establecimientos de la región Metropolitana".

Consultado por su presunta participación en el convenio, Jackson sostuvo este martes no tener "absolutamente nada que ver. Tengo entendido que tanto la Gobernación Regional como la fundación hicieron propias aclaraciones, de modo que no quede ninguna duda de que no existe vínculo ni tampoco nada relacionado con el Ejecutivo ni ninguno de sus ministerios en dichos contratos".

En la misma línea, indicó que "es muy grave tratar de confundir los temas, involucrarme en acciones en las que yo no tengo absolutamente nada que ver y que buscan distraer en este caso el foco, que debiese ser encontrar a las personas que son responsables de irregularidades, ya sea en este gobierno, en gobiernos anteriores, en todos los gobiernos".

"Hay que ser implacables con todas las personas que haya sido sujeto de algún acto de corrupción, de algún acto que haya faltado a la probidad. En ese sentido el presidente Boric ha sido clarísimo: vamos a ser implacables en el caiga quien caiga, relativo a las personas que hayan tenido responsabilidad", agregó.

El titular de Desarrollo Social reiteró que "es muy grave que tanto la bancada de la UDI y otros parlamentarios busquen tratar de inducir sospecha respecto a algo que no ha sido vinculado a ningún antecedente".

"Por tanto, si es que tienen algún antecedente, que lo presenten ante Contraloría o la Fiscalía y que se despeje, pero que no se intente tratar de confundir a la ciudadanía, tratando de mezclar temas para enlodar la imagen de uno u otro integrante del Gobierno y de esa manera tratar de sacar un provecho político", acotó.

