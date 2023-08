Ministro Jackson ante eventual citación a declarar en caso «Convenios»: "Voy a estar disponible"

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se mostró dispuesto a declarar en el caso Convenios, si es citado para tal efecto por los fiscales a cargo de la investigación. En ese sentido, manifestó su voluntad de colaborar con la justicia.



Tras asistir a la subcomisión mixta de Presupuesto en el Senado, Jackson expresó que "tal como lo ha dicho el fiscal nacional, todo ciudadano y ciudadana tiene que estar disponible para aportar toda la información que tenga para que una investigación avance y a mí me alegra que las investigaciones estén avanzando, que de esa manera nosotros podamos conocer todos los responsables y que tenga que pagar, como corresponde frente a la justicia".



En todo caso, aclaró que "no hay ninguna citación que me haya llegado, yo la verdad no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero insisto, nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes, por lo tanto, si podemos apoyar la información que requiera la Fiscalía Nacional, yo voy a estar disponible de todas maneras".



Consultado por la querella presentada en su contra por parte de Republicanos, Jackson respondió que "no encuentro ningún antecedente que tenga un aporte relevante dentro de esa querella. La verdad es que no hay ninguna información que aporte a la configuración de un delito".



Luego, expresó que "las únicas irregularidades que hasta ahora estamos observando en el Ministerio de Desarrollo Social son dos: una en Atacama, a partir de una denuncia de la senadora Provoste para lo que enviamos a un equipo para allá relativo a un convenio con una fundación que se dedica a los temas de personas en situación de calle, hay un sumario en curso en estos momentos porque la evaluación al momento de asignar esos recursos no se correspondía con la rubrica de evaluación".



"La otra es relativa a un traspaso en Antofagasta el cual también está con sumario administrativo y a penas tengamos resultados, por supuesto que los vamos a poner a disposición", concluyó.

PURANOTICIA