Ministro Grau reitera críticas por rechazo a Presupuesto 2026: "Es estrategia muy irreflexiva"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comentó sobre la tramitación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y al rechazo de la oposición en la Comisión Especial Mixta a la mayoría de las partidas del erario propuesto por el Gobierno.

En conversación con Tele13 Radio, Grau señaló que “en rigor, la oposición rechazó todo, absolutamente todo, y las pocas cosas que se aprobaron, el Congreso y Bienes Nacionales, si recuerdo bien, es porque en ese momento se retiró una persona de la oposición”.

“En rigor, se rechazó todo, porque para un presupuesto tenemos que lograr un acuerdo entre la oposición y el oficialismo, por lo tanto, yo diría que más allá de lo formal, la oposición fue rechazar todo”, indicó.

El jefe de la billetera fiscal dijo que piensa “que vamos a llegar a un acuerdo, y además hay una parte de la posición con la que hemos llegado acuerdo en todas las leyes importantes, y me imagino que va a seguir siendo así”.

“A mí me ha tocado más de una ley compleja en la cual llegar a acuerdos con la oposición y reconozco en ellos la posibilidad y la apertura para llegar a esos acuerdos, pero en este caso esa visión no primó y lo que hizo la oposición en la Comisión Mixta fue no rechazar un tema en particular, no manifestar su preocupación respecto a 2 o 3 cosas gruesas, sino que lo que hacían es que rechazaban toda la partida. O sea, todo el ministerio en todos los casos”, añadió.

El secretario de Estado argumentó que “esta estrategia de rechazarlo todo es muy irreflexiva y no permite distinguir en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas tenemos desacuerdo”.

En ese sentido, sostuvo que “no me queda claro qué es lo que quiere la oposición en el presupuesto”. “Todavía no tengo claro si quieren un gasto más chico, si en realidad quieren un gasto más grande, o si en realidad les parece bien este gasto que nos permite llegar a la meta y lo que necesitamos hacer es ciertas redistribuciones y conversar aquello”, precisó.

En cuanto a las propuestas que apuntan a un presupuesto más restrictivo, que incorpore un superávit y su eventual impacto a la economía, el ministro de Hacienda planteó que “sería muy dañino para las personas probablemente, porque habría que tocar gasto social. Eso es lo primero. Y lo segundo, es que en términos macroeconómicos es innecesario y por supuesto que no ayudaría”.

