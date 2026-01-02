Ministro Grau explica bajo Imacec de noviembre y afirma que "economía sigue por una buena tendencia"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que el bajo Imacec de 1,2% de noviembre se debe a la "exigente" base de comparación del año pasado, y aseguró que "la economía sigue por una buena tendencia".

"La cifra mensual se ve algo menos dinámica que la tendencia previa y también que las expectativas. Pero en parte esto se debe a que la base de comparación del año pasado es más exigente", señaló.

"Me gustaría destacar cómo ha crecido de manera acumulada la economía entre enero y noviembre de este año. Se acumula un 2,3% en comparación al mismo periodo de 2024. Y si nos centramos en la economía no minera este crecimiento es de un 2,8%", agregó.

También dijo que "si uno limpia incluso factores estacionales este crecimiento podría llegar hasta el 3%".

"Si bien hay fluctuaciones transitorias y cambian las bases de comparación, la economía sigue por una buena tendencia", concluyó.

Esta mañana, el Banco Central informó que el Imacec de noviembre de 2025 creció 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. De esta manera, el crecimiento de la economía ni siquiera estuvo cerca de las expectativas del mercado, que esperaba entre 1,8% y 2,4%.

PURANOTICIA