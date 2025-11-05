Ministro Grau destaca "avances concretos" por Presupuesto y desdramatiza molestia del PS

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó importantes avances en las reuniones con parlamentarios oficialistas por el Presupuesto 2026 y desdramatizó las diferencias con el Partido Socialista.

"Hace ya algún tiempo los parlamentarios oficialistas, tanto diputados como senadores, nos han planteado un conjunto de preocupaciones respecto al presupuesto, muy marcados por la agenda social (...). Por ejemplo, en el programa AMA de adultos mayores, en un par de programas de las Junaeb, habilidades para la vida y servicios médicos, también en la posibilidad de habilitar con más agilidad la compra de terrenos para vivienda social (...), ya logramos avances concretos, que creo yo, son mejoras para la ciudadanía", señaló en entrevista con radio Infinita.

La autoridad comentó que los acuerdos alcanzados representan un progreso tras el masivo rechazo en la Comisión Mixta. "Por eso digo que fue un día de avance (...), porque lo que ocurrió con el rechazo total, o de casi todas las partidas en la Comisión Mixta, es que se anuló el debate, se anuló la posibilidad de legislar”.

“La bancada oficialista piensa que más allá de este rechazo total, ellos pueden ir avanzando con nosotros en mejoras concretas, y eso es lo que ocurrió ayer, además de las reuniones que tuvimos positivas también con la oposición", afirmó el jefe de la billetera fiscal.

En relación con la decisión de la bancada socialista de no participar de la reunión almuerzo, el ministro Grau optó por bajar el tono a la controversia y destacó que las diferencias son parte natural del proceso legislativo.

"Lo que pasa es que es normal, creo yo, cuando uno hace un repuesto lleno de desafíos (...), es normal que cuando uno hace ciertas definiciones la mayoría de ellas sean compartidas y haya otras que generen más debate (...). Yo veo ese proceso como algo positivo y característico del trabajo legislativo", respondió.

Grau aseguró que mantiene una relación fluida con los senadores socialistas, con quienes sostuvo una reunión posterior para coordinar el trabajo de las próximas etapas.

"Tuve muchas reuniones ese día y la última que tuve en la tarde fue con los senadores socialistas que efectivamente no habían podido participar de la reunión que tuvimos al almuerzo (...), y tuvimos también una muy buena reunión en que hablamos del proceso general de la negociación respecto a la ley de Presupuesto y yo diría que tenemos bastante sintonía", afirmó.

Para el secretario de Estado, los senadores del PS cumplen un rol clave en la negociación presupuestaria. "Salimos además con una metodología y una forma de trabajo con ellos, los senadores socialistas son muy relevantes por dos razones, porque es una bancada grande, es una bancada con mucha experiencia en discusión presupuestaria, ahí está, por ejemplo, el senador Insulza que es parte de la Comisión de Hacienda", agregó.

Y aclaró que “en la reunión que tuvimos al almuerzo como en todas las reuniones, participó el representante de la bancada del Partido Socialista, que es el diputado (Juan) Santana, que ha hecho un aporte, yo le puedo decir incluso los temas que él ha aportado a la discusión, ha sido un aporte bien relevante en la conversación".

