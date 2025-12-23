Ministro Grau descarta que "ley de amarre" limite atribuciones del próximo Gobierno

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la polémica tras el proyecto que busca restringir despidos de funcionarios público, que se encuentra incluida en el reajuste al sector público.

En conversación con Infinita, Grau resaltó que “hemos logrado algo bien importante y es que hemos conseguido un acuerdo todos los años. Hemos sido un gobierno que ha promovido la gobernabilidad sobre la base de tener acuerdo”.

En cuanto al protocolo, el titular de Hacienda descartó que limite las atribuciones de la próxima administración. “Simplemente lo que hace es que evita arbitrariedades”, precisó.

"Este artículo que vamos a ingresar va a dejar más claro que las personas de los equipos de confianza deben salir para que en la nueva administración puedan entrar todas esas personas", añadió.

Asimismo, sostuvo que "no parece haber una proporcionalidad entre un sector que votó unánimemente en la Comisión del Trabajo a favor de esto, hace un año, y que ahora se den declaraciones de esta naturaleza".

Finalmente, Grau recalcó que "lo importante es que este debate se dé con altura de miras. Hemos tenido en los últimos meses una discusión muy peyorativa respecto de la función pública".

