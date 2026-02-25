Ministro Grau defiende gestión ante críticas por déficit y asegura que advertencias del CFA fueron consideradas

La mañana de este miércoles, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió a las críticas por el déficit estructural y aseguró que las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sí fueron tomadas en cuenta.

En conversación con Turno, señaló que “esos puntos de vista y esas preocupaciones que se manifestaron en distintos momentos (…) sí se consideraron y de forma bien sustantiva”.

Explicó que al llegar al ministerio en agosto de 2025 observó un ajuste relevante: “habíamos hecho un recorte de la proyección de ingresos muy grande, por las cosas que había planteado el CFA, pero también porque vino una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se revisaron esas estimaciones”.

“Las advertencias se recogieron. Uno puede discutir si fue suficiente o no. Pero esas advertencias se recogieron”, reiteró, destacando además que “hubo distintos planteamientos y esos planteamientos se tomaron en cuenta. A su vez ha habido durante esta administración recortes de gasto”.

DISCUSIÓN

El déficit estructural de 3,6% -frente al 1,1% proyectado inicialmente- abrió un debate entre analistas.

Al ser consultado por Emol, Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, sostuvo que el Gobierno ignoró las advertencias del CFA y sugirió que el Congreso investigue si hubo un “modus operandi” para gastar más de lo permitido, apuntando también a una “decisión consciente” del exministro Mario Marcel de desviarse de la meta fiscal.

Al respecto, Grau respondió que los desvíos con Acevedo en la Dipres fueron mayores: “En el 2021 el déficit efectivo fue 7,7% y el déficit estructural fue más que 10%. Y eso está muy muy por sobre la meta de ese momento”. Reconoció, sin embargo, “lo difícil que debe haber sido la situación en la pandemia”.

