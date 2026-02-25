Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Ministro Grau defiende gestión ante críticas por déficit y asegura que advertencias del CFA fueron consideradas

Ministro Grau defiende gestión ante críticas por déficit y asegura que advertencias del CFA fueron consideradas

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El ministro de Hacienda explicó que, al llegar al ministerio de Hacienda, en agosto de 2025, tomó en consideración las advertencias formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo. “Hubo distintos planteamientos y esos planteamientos se tomaron en cuenta”, dijo.

Ministro Grau defiende gestión ante críticas por déficit y asegura que advertencias del CFA fueron consideradas
Miércoles 25 de febrero de 2026 18:13
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La mañana de este miércoles, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió a las críticas por el déficit estructural y aseguró que las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sí fueron tomadas en cuenta.

En conversación con Turno, señaló que “esos puntos de vista y esas preocupaciones que se manifestaron en distintos momentos (…) sí se consideraron y de forma bien sustantiva”.

Explicó que al llegar al ministerio en agosto de 2025 observó un ajuste relevante: “habíamos hecho un recorte de la proyección de ingresos muy grande, por las cosas que había planteado el CFA, pero también porque vino una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se revisaron esas estimaciones”.

“Las advertencias se recogieron. Uno puede discutir si fue suficiente o no. Pero esas advertencias se recogieron”, reiteró, destacando además que “hubo distintos planteamientos y esos planteamientos se tomaron en cuenta. A su vez ha habido durante esta administración recortes de gasto”.

DISCUSIÓN

El déficit estructural de 3,6% -frente al 1,1% proyectado inicialmente- abrió un debate entre analistas.

Al ser consultado por Emol, Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, sostuvo que el Gobierno ignoró las advertencias del CFA y sugirió que el Congreso investigue si hubo un “modus operandi” para gastar más de lo permitido, apuntando también a una “decisión consciente” del exministro Mario Marcel de desviarse de la meta fiscal.

Al respecto, Grau respondió que los desvíos con Acevedo en la Dipres fueron mayores: “En el 2021 el déficit efectivo fue 7,7% y el déficit estructural fue más que 10%. Y eso está muy muy por sobre la meta de ese momento”. Reconoció, sin embargo, “lo difícil que debe haber sido la situación en la pandemia”.

PURANOTICIA