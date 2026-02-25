Mara Sedini tras reunión con ministra Vallejo: "Fue una muy grata conversación"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se reunió con su futura sucesora Mara Sedini para realizar el traspaso de la Secretaría General de Gobierno.

Tras el encuentro, Vallejo detalló que entregaron "una carpeta con información sobre los reglamentos, cómo funciona el ministerio, también todo lo que tiene que ver con la agenda ministerial, lo que ha sido el cumplimiento de nuestros objetivos y metas del 2025, como también el resumen de todo el periodo".

"Entregamos información de hitos y eventos que les tocará administrar y desarrollar. Todo con el fin de darle continuidad al Estado, y presentando los proyectos que está este Ministerio patrocinando en el Congreso", indicó.

La secretaria de Estado destacó que la reunión "fue muy buena, positiva, cordial. Hicieron preguntas y por cierto quedamos a disposición de no solo contestarlas ahora, sino que de mantener el vínculo hasta el 11 de marzo, que es el momento donde ya nosotros terminamos nuestro mandato y empieza el mandato del Presidente electo".

Por su parte, Sedini agradeció a la ministra Vallejo y señaló que "independiente de cualquier diferencia que podamos tener, creemos en la institucionalidad y en estos traspasos republicanos".

Asimismo, afirmó que "tenemos mucha tarea que hacer, tenemos mucho que leer" y resaltó que se trató de "una muy grata conversación respecto al funcionamiento del ministerio, los desafíos, pero también de la experiencia de cuatro años que la ministra y de su equipo traen para entregarnos y compartirnos".

La futura titular de la Segegob sostuvo que "es un ministerio que tiene muchos desafíos, mucha exposición, y es evidente que estar cuatro años en la gestión es algo que hay que reconocerle. Hay que tener mucha fortaleza para poder haber estado en estos cuatro años de corrido, y eso, por supuesto, que lo valoro, lo respeto muchísimo, y hay muchas cosas que observar y aprender".

