Futuro ministro del Interior acusó "falta de transparencia" por cable submarino Chile-China

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, comentó el proyecto de cable submarino hasta China que llevó a que tres funcionarios de este Gobierno fueran sancionados con sus visas por parte de Estados Unidos y acusó “falta de transparencia” por parte del ejecutivo.

Consultado por este incidente, en entrevista con Radio Universo, Alvarado comentó que “mientras estemos en ese proceso transición, no puedo dar esa respuesta, pues quien conduce las relaciones internacionales del país es el Presidente Boric. Esa decisión la evaluaremos a partir del 11 de marzo".

Pero, de todas formas, acusó que "hay una serie de versiones contradictorias (...) eso denota no solo un problema comunicacional del gobierno actual sino de la conducción de la política externa del país y de cómo se llevan adelante estos procesos de decisiones que son complejas y delicadas".

Además, aclaró que la administración entrante no estaba al tanto de los procesos relacionados con el cable chino. "Creo que fue una sorpresa para todos", sostuvo.

El futuro ministro del Interior acusó "falta de transparencia" en un proceso de cambio de mando cuando “podrían tener la deferencia de comunicar estos procesos complejos”.

