Ministro Grau critica propuesta de recorte fiscal de Kast: "No es realista pensar que va a poder hacerlo sin afectar a la ciudadanía"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la viabilidad de las propuestas de recorte fiscal de algunos candidatos presidenciales.

En entrevista con radio Pauta, el secretario de Estado sostuvo que “una reducción como la de Kast, 6 mil millones (de dolares) en un año y medio (…) no es realista pensar que va a poder hacerlo sin afectar a la ciudadanía”.

Y explicó que el presupuesto está compuesto en gran parte por obligaciones legales y gastos básicos del funcionamiento del Estado.

“No hay tanto espacio para recortar. Nosotros hemos reasignado más de 5 mil millones de dólares en este Gobierno, pero lo hicimos para destinarlos a urgencias sociales, como la vacunación contra el virus sincicial”, añadió.

En cuanto a las propuestas de la Comisión de Gasto Público, la autoridad mencionó que parte de las medidas estarán incluidas en la ley de Presupuestos que se presentará el 30 de septiembre.

Por otro lado, el titular de Hacienda comentó sobre el IPC de agosto que arrojo una variación nula en agosto y afirmó que “es una buena noticia porque las familias pueden hacer rendir más su dinero”.

