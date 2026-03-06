Ministro Grau celebra IPC de 0% y destaca baja de homicidios: “Entregamos un país mejor que en 2022”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró hoy el IPC de 0% de febrero. Aprovechó la ocasión para destacar la baja en la cifra de homicidios informada ayer por el Gobierno.

"Esta mañana tuvimos una muy buena noticia. La inflación de febrero fue 0%. Eso significa, por ejemplo, que la UF no va a tener variación por un mes", indicó en un video.

"¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más; los salarios reales crecen. Llevamos casi tres años de crecimiento de salarios reales", añadió el ministro.

"Al comienzo de nuestro gobierno había dos preocupaciones fundamentales de la población. La situación económica, que se expresaba en esta alza de la inflación, y la seguridad pública. ¿Cómo estamos terminando al respecto? Entre el 2022 y el 2026, la inflación ha bajado de un 14% al 2,4%, y los homicidios han bajado en más de un 20% entre el 2022 y el 2026", recalcó.

"Entregamos el país en una situación mucho mejor que la que nosotros recibimos a inicio de 2022", concluyó

