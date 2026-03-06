Jara arremete contra Kast por reunión con Trump y apoyo a conmutación de penas: “Da una muy mala señal al país”

La excandidata Jeannette Jara (PC) criticó al futuro presidente José Antonio Kast por la “señales” que está dando al reunirse con Donald Trump y que desde su sector aprueben la idea de legislar para conmutar “penas a los delincuentes en vez de perseguirlos”.

"Vamos a enfrentar a un gobierno de ultraderecha que, además, ha dado señales bien preocupantes como la presencia del presidente electo hoy día en Estados Unidos, la reciente aprobación de la idea de legislar que le conmuta las penas a los delincuentes en vez de perseguirlos", señaló Jara al llegar a La Moneda para participar del cónclave convocado por el Gobierno, al cual asisten también los partidos que componen el actual oficialismo.

Sobre el respaldo de la derecha y del presidente electo José Antonio Kast a la iniciativa que busca suspender o conmutar penas en adultos mayores y enfermos terminales, la exabanderada aseguró que se trata de un "error".

"Lo lamento, la verdad. El presidente tiene que asumir, ganó legítimamente una elección, le deseo que le vaya bien por el bien de Chile también, pero no puedo negar que considero un error lo que está haciendo", agregó Jara.

La excandidata criticó que con el apoyo a este proyecto se está dando una "señal muy contradictoria a la ciudadanía, porque lo que estuvo diciéndoles todo el rato era lo contrario".

Y agregó que cuando Kast transmite "que su primera prioridad va a ser el combate al crimen y hoy día está apoyando un proyecto que le conmuta las penas, entre a otros criminales, a los del crimen organizado que cumplen con los requisitos que la ley tiene, le está dando una muy mala señal al crimen del país".

"Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes no era precisamente el sector que representábamos, sino que era quienes hoy día han sido elegidos", cerró la exministra, recordando la frase que Kast utilizaba para cuestionarla durante el periodo de candidatura.

En relación a su reflexión acerca de continuar como militante del Partido Comunista, Jara comentó que “he conversado bastante con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, pero sin duda hay que seguir conversando”.

Entonces, al ser consultada si sigue en reflexión, lanzó: “Yo creo que ya estoy más decidida, pero siempre es bueno seguir conversando. Pronto tendrán noticias”, aseguró.

PURANOTICIA