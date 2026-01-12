Ministro Grau anuncia modificaciones a la ley de “amarre”: "Todos los asesores tienen que salir el 11 de marzo"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al debate sobre el reajuste del sector público y anunció modificaciones a la denominada ley de "amarre".

Respecto a la denominada ley de amarre, Grau sostuvo en radio Duna que “por primera vez, se va a poner en la ley que todos los asesores, es decir, sus gabinetes, tienen que salir el 11 de marzo y en los casos que no se presente la renuncia, los jefes de servicio tienen que hacer valer esas salidas”.

"Para que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron a trabajar durante su periodo, vamos a dejar que el derecho a reclamo en la Contraloría sea solo para las personas que entraron al menos hace cinco años", añadió.

Además, Grau destacó el proceso en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y señaló que “más allá de las diferencias que han existido, creo que es importante resaltar el trabajo constructivo a la hora de votar en la comisión”.

El titular de Hacienda afirmó que el reajuste acordado se encuentra entre los más bajos de los últimos años. “Es un reajuste bajo en montos, uno tiene que remitirse unos 8 o 10 años atrás para encontrar uno similar”, precisó.

En esta línea, el secretario de Estado cuestionó la forma en que se ha dado parte del debate. "Se está discutiendo desde una manera que nunca se había discutido y se están cuestionando cosas que siempre han sido así y que nunca se habían cuestionado", aseveró.

