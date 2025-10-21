Ministro Grau advierte ante polémica por tarifas eléctricas que "si alguien pagó de más, se le tiene que devolver"

La polémica por el error de cálculo en la fijación de las tarifas eléctricas -atribuido a la Comisión Nacional de Energía (CNE)- y la contabilización incorrecta de activos por parte de la empresa transmisora Transelec, generó un sobrecobro que benefició a las generadoras y afectó directamente a los consumidores.

Frente a esta situación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que los montos cobrados en exceso serán devueltos en su totalidad.

En entrevista con 24 Horas de TVN, la autoridad subrayó que “este tema lo aborda el biministro Álvaro García, pero yo quiero decir algo muy claro en esto, que me parece que es lo fundamental de cara a la ciudadanía, hay familias que pagaron un precio de la energía que no debieron pagar, un precio injusto, todo eso se tiene que devolver”.

Consultado sobre el mecanismo de devolución, indicó que “eso es lo que tiene que plantear el ministro (García) y yo lo que le puedo asegurar es que el ministro está totalmente abocado en que eso se aclare a la brevedad”.

El secretario de Estado enfatizó que el principio político que ordena la acción del Ejecutivo es claro: “si alguien pagó de más, sin importar el monto, si alguien pagó de más, se le tiene que devolver, y también hay otra dimensión de justicia acá, hay algunas empresas que recibieron un pago de más, que es la contracara, y todos los que recibieron un pago por sobre lo que debían recibir lo tienen que devolver”.

Según el ministro, estos son los dos principios rectores que guiarán la respuesta del Gobierno, y que “debiera llevar a la ciudadanía a poder confiar en sus instituciones y estar más tranquila”.

Respecto de una eventual acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, el titular de Hacienda señaló que no le corresponde emitir juicios, ya que “son atribuciones de los parlamentarios”.

