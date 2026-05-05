Ministro García Ruminot respalda liderazgo del Ministro del Interior y fija plazos para el proyecto de reconstrucción

Tras los cuestionamientos del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella —quien durante el comité político emplazó al Ejecutivo preguntando: “¿No vamos a hablar del problema en la habitación? Tenemos un problema de coordinación evidente”—, la figura del ministro del Interior, Claudio Alvarado, recibió un respaldo explícito como el principal conductor político del Gabinete. Esta ratificación fue entregada directamente por el secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Durante una entrevista concedida al programa CNN Prime, el titular de la Segpres reconoció las tensiones internas al señalar que "hemos tenido diferencias, eso no lo vamos a discutir. Las diferencias surgen entre personas que componen estos ámbitos, el segundo piso y el equipo político".

Al abordar específicamente la situación de Alvarado en el Ejecutivo, la autoridad fue enfática en su descripción: "es el jefe de gabinete, el coordinador de las políticas públicas, es nuestro jefe, sobre él está el Presidente como parte de la cadena de mando".

En materia legislativa, el ministro García Ruminot adelantó que durante la jornada de este martes se procederá a renovar la suma urgencia para el proyecto de reconstrucción. Dicha medida implicará que la iniciativa prolongue su periodo de tramitación al interior de la Cámara de Diputados por un lapso de 15 días hábiles adicionales.

Respecto a los plazos de este texto legal, desde el Ejecutivo apuestan a que logre ser despachado hacia el Senado en la antesala de la Cuenta Pública programada para el 1 de junio. Sobre este hito, aseguró que "Esa es la meta del gobierno, sería una buena señal para el país y demostraría que los discursos se convierten en realidades".

Finalmente, el secretario de Estado tuvo palabras para la controversia protagonizada por Iván Poduje, luego de que este último entrara en una polémica con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Frente a este escenario, advirtió que "Todos debemos sujetar nuestra acción al interés superior de un buen gobierno", admitiendo de paso que las expresiones vertidas por Poduje efectivamente "generan incomodidad".

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