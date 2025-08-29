Ministro Gajardo reconoce que existen "situaciones complejas" en las cárceles, pero descarta "descontrol"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó la situación penitenciaria tras conocerse nuevos antecedentes sobre el amedrentamiento a un funcionario de Gendarmería por parte de miembros del Tren de Aragua.

Según el testimonio del uniformado, en Santiago 1 existirían redes de corrupción que permitirían a funcionarios obtener hasta $500 mil diarios en negocios con internos. Además, acusó a un colega de haber entregado su información personal a los reclusos que lo amenazaron.

Consultado por radio Pauta, el secretario de Estado reconoció que “hay situaciones complejas” en los recintos penitenciarios, pero aseguró que estas se están “enfrentando. "Yo no creo y la realidad lo dice así, de que uno pueda decir que tenemos el descontrol que hay en otros países de la región que ha generado problemas de seguridad”, agregó.

Además, enfatizó que en Chile se combate el crimen organizado: “Nosotros no tenemos ninguna cárcel en la que los líderes de las bandas de crimen organizado la manejen ellos, ninguna”.

También destacó el control institucional, asegurando que “yo como ministro puedo ingresar a cualquier módulo en cualquier cárcel en cualquier momento, yo he estado en los módulos de máxima seguridad tomando decisiones junto con el director nacional de Gendarmería. Eso no ocurre en todos los países”.

Finalmente, la autoridad remarcó que los penales no son espacios sin control estatal: “Los recintos penitenciarios no son lugares sin dios ni ley. Es más, nosotros tenemos a los líderes de las bandas criminales para que no operen en un sistema de máxima seguridad, completamente aislados, monitoreados y los tenemos con uniforme”.

Sobre el caso del funcionario amenazado, confirmó que los responsables “están en prisión preventiva y están enfrentando un proceso penal”.

