Ministro Gajardo discrepa con Fiscalía tras cuestionamiento a rol de activista ambiental de Julia Chuñil: "Nosotros no tenemos ninguna duda"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, discrepó con la Fiscalía y afirmó que Julia Chuñil, quien se encuentra desaparecida desde noviembre de 2024, "era defensora medioambiental".

En conversación con La Segunda, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, aseguró que “no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural”.

Al respecto, el secretario de Estado señaló que “nosotros tenemos una diferencia en esto con el Ministerio Público, pero ambos poderes somos completamente autónomos”.

“El Ministerio Público, o lo que señaló la fiscal regional, tiene una opinión respecto a la calidad de Julia Chuñil, nosotros no tenemos ninguna duda de que ella era una defensora medioambiental”, indicó.

El titular de Justicia dijo que “es razonable que haya diferencias entre los distintos organismos públicos, y así como tenemos esta diferencia, no tenemos ninguna duda que el Ministerio Público está haciendo todo lo posible en la investigación para poder dar con el paradero o dar con las personas involucradas en la desaparición de Julia Chuñil. Y esperamos que eso ocurra lo antes posible”.

Y recalcó que “no tenemos ninguna duda que el trabajo profesional del Ministerio Público con las policías, que son quienes están a cargo de las investigaciones de este tipo de casos, nos va a arrojar resultados prontamente, y eso es lo que esperamos como Gobierno”.

