Ministro Gajardo descarta modelo carcelario de El Salvador: “No serviría en Chile”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, cree que el sistema implementado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, visitado recientemente por José Antonio Kast, no serviría en Chile.

“Un sistema penitenciario no es solo una cárcel. Un sistema penitenciario es mucho más que eso. Un sistema penitenciario es tener una capacidad para hacer los cargos de la custodia, la seguridad, de la debida segmentación y, sobre todo, también de la reinserción social”, señaló el ministro en diálogo con Radio Futuro.

Gajardo ya había descartado que ese modelo fuese aplicable en Chile y en la entrevista aseguró en que no hay evidencia de los resultados de ciertos puntos importantes de un sistema penitenciario, como por ejemplo: la reinserción social.

“Uno puede tener resultados de corto plazo, pero a menos que esas personas no vayan a salir nunca de la cárcel, no vamos a saber qué va a pasar con esas personas cuando vuelvan a la calle, no tenemos evidencia”, agregó.

El ministro complementó que “las políticas públicas se basan en evidencia. Usted tiene que saber cómo estos sistemas tienen la capacidad de, efectivamente, con evidencia, probar lo que se supone que van a hacer”.

“La evidencia inmediata que tiene ese sistema es que ha permitido que esas personas están privadas de libertad en un régimen muy estricto, pero no sabemos los grados de reinserción social de ese sistema, porque además es muy nuevo”, finalizó.

