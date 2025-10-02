Ministro Gajardo afirma que "no tenemos comprobación biométrica" que la persona en Argentina sea Bernarda Vera

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió al avance en la investigación del caso de Bernarda Vera, posible detenida desaparecida que se encontraría en Argentina.

En conversación con Duna, explicó que “se logra gracias al Plan Nacional de Búsqueda. Los resultados de este caso provienen de este plan, por lo tanto, está lejos de empañarlo”.

El secretario de Estado detalló que aún no existen antecedentes concluyentes. “Lo que sabemos es que hay una persona que se nacionalizó en Suecia con el mismo nombre, pero no tenemos comprobación biométrica de que la persona que supuestamente sería Bernarda Vera es efectivamente Bernarda Vera”, indicó.

Por otro lado, el titular de Justicia comentó sobre miembros del Tren de Aragua extraditados en Chile y señaló que “se encuentran en el recinto especial de alta y máxima seguridad, donde tenemos un régimen muy estricto, que busca que las personas que están ahí no puedan tener contacto con las bandas ni seguir operando”.

“Las celdas están monitoreadas as 24 horas del día, es un régimen que han usado los países que llevan tiempo con la problemática del crimen organizado”, añadió.

En cuanto a los dichos de la candidata presidencial, Evelyn Matthei, quien calificó como “una locura” mantener una cárcel de máxima seguridad en zona urbana. Gajardo argumentó que “tenemos otras experiencias de países que son pioneros en esto y que tienen la cárcel de máxima seguridad en el radio urbano de la ciudad”.

PURANOTICIA