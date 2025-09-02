Ministro Gajardo aborda la situación carcelaria del país y afirma que "hemos logrado disminuir el número de fugas"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió a las fugas de reos desde recintos penitenciarios, como ocurrió en Valparaíso, y, también, de las mejoras en los sistemas de control, que permiten detectar los intentos de escape, como pasó en el caso de Puente Alto.

“Los intentos de fuga son recurrentes. Sobre todo, cuando usted tiene 63.000 personas privadas de libertad. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros este año llevamos seis fugas en el año. De un flujo de más de 150.000 personas que entran y salen. Entonces, uno lo lleva en términos estadísticos y es un 0,006% en el año. Es un índice bajo”, explicó en entrevista con radio Duna.

El secretario de Estado precisó que Gendarmería tiene instruido mejorar ciertos indicadores de control y para ello se implementó un plan de seguridad penitenciaria: “Nosotros, hace un tiempo atrás, dimos cuenta de estos indicadores en el Congreso y efectivamente hemos logrado disminuir el número de fugas, hemos logrado disminuir el número de incidentes colectivos, hemos logrado disminuir el número de personas que mueren al interior de los establecimientos penales por hechos violentos”.

“Sin embargo, cada uno de estos, al momento que ocurre, genera un impacto en la sociedad porque ojalá no ocurriera ninguno. Pero en términos porcentuales, es muy bajo”, insistió.

Gajardo dejó claro que, en al menos esos tres indicadores, pese al aumento de la población penal, han logrado disminuir cifras tanto en términos porcentuales como en términos numéricos.

“Yo creo que nosotros tenemos índices que dan cuenta del tipo de control y seguridad penitenciaria que tenemos”, aseguró.

La autoridad comentó que durante el gobierno de Sebastián Piñera la población penal bordeaba los 40 mil internos y “el año 2021 había más fugas con menos población penal que las que hay en el año 2025 con más población penal”.

“El sistema penitenciario es un sistema en el que todos los días y todo el día Gendarmería tiene que estar trabajando para la seguridad penitenciaria, entre ellos para que las personas no evadan o no se fuguen de los establecimientos penales”, finalizó.

