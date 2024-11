Ministro Elizalde reitera que denuncia contra Presidente Boric “carece de fundamentos”

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, defendió el manejo del gobierno frente a la denuncia contra el Presidente Boric, señalando que, en lo personal, era falsa y que es evidente que “carece de fundamentos”.

En diálogo con Radio Infinita, el secretario de Estado indicó que “yo tengo cierta experiencia, por ejemplo, en lo que fue la campaña de la Presidenta Bachelet, y no es poco común que se presenten denuncias, incluso a querellas, que a veces le da una enorme connotación, pero tampoco es poco común que muchas de estas denuncias o querellas carezcan de sentido o fundamento”.

“Los medios de comunicación están hablando de una denuncia que, con todo respeto, no tiene sentido, carece de fundamento, es falsa. Y, claro, me gustaría que este tipo de cuestiones no ocurrieran, pero lamentablemente ocurren, y lo importante es que las instituciones hagan su trabajo para esclarecer completamente los hechos. Y en este caso, que la Fiscalía esclarezca los hechos”, agregó Elizalde.

“Por cierto que la verdad procesal la establece la justicia, pero uno puede tener una opinión, y más aún cuando la opinión es fundada en un país que existe libertad de expresión, la puede dar a conocer”, sostuvo la autoridad, en respuesta a las críticas a la ministra Vallejo, al afirmar ayer en rueda de prensa, que era una “denuncia sin sustento, respecto a hechos que son completamente falsos”.

Respecto a los plazos que se tomó el Gobierno para dar a conocer el caso y reaccionar y las críticas de la oposición, el ministro de la Segpres aseguró que estas van a aparecer de igual forma.

“Yo siento que al final se critica por criticar, que al final lo que se haga se va a criticar. No había que ponerle un altoparlante a denuncias de esta naturaleza que son falsas”, señaló.

“Ahora, el equipo jurídico del Presidente decidió hacer público los antecedentes después de un mes ocurrido del diálogo que tuvieron con el fiscal, y que bueno que sea transparente todo y que quede claro que esta es una denuncia que no tiene sentido”, sostuvo.

Consultado por los cuestionamientos de la oposición en el sentido que todo se conoció un día después de la segunda vuelta de gobernadores, para no afectar su resultado, Álvaro Elizalde afirmó que “quienes actúan de mala fe proyectan la mala fe en los demás. Yo no actúe de mala fe, actúe de buena fe. Por lo tanto, no tengo por qué andar buscando explicaciones medias rebuscadas respecto de los hechos”.

“Ayer todos los medios de comunicación publicaron un perfil de la denunciante. Para mí fue un antecedente nuevo, y lo quiero decir con mucha honestidad, el perfil del abogado que la asesora, ni siquiera es quien la representa, parece... Bueno, la pregunta es, ¿vamos a seguir siempre interpretando las cosas de mala fe? Yo, por lo menos, creo que hay que tener una actitud distinta. Más aún cuando es evidente que se trata de algo falso”, finalizó el ministro Secretario General de la Presidencia.

