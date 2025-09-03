Ministro Elizalde rechaza propuesta para declarar feriado el 17 de septiembre: "No se puede legislar sobre la improvisación"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la propuesta que busca declarar feriado el miércoles 17 de septiembre, con el objetivo de extender las celebraciones patrias y fomentar el turismo.

La iniciativa permitiría conformar un fin de semana extra largo de cinco días, pero ha generado críticas desde distintos sectores del oficialismo.

En un punto de prensa realizado en el Aeropuerto Internacional de Santiago con motivo de los trabajos de ampliación, el secretario de Estado fue enfático al rechazar la idea, señalando que el foco del Gobierno debe estar en otras prioridades: “Hemos sido claros en que no se puede estar legislando sobre la base de la improvisación y todos sabemos el impacto que eso tiene en la economía”.

Agregó que los esfuerzos "tienen que estar concentrados en mantener la senda de crecimiento que se ha restablecido con la gestión del Presidente Boric y durante todo el tiempo que estuvo el ministro Marcel, y que hoy día está liderando el ministro Grau”.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, también se mostró crítico frente a la propuesta, advirtiendo sobre sus efectos negativos en la actividad económica, indicando que “yo creo que simplemente es cosa de ver el peso relativo de los sectores para darse cuenta de que el efecto inevitablemente es negativo”.

PURANOTICIA