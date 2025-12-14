Ministro Elizalde llama a que se respete el resultado electoral y dice que "vamos a seguir trabajando hasta el último día"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a que se respete el resultado de las elecciones presidenciales.

Tras emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, afirmó que “nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día, hoy día es el día de las elecciones y lo más importante es que se respete el resultado y que la institucionalidad que tiene nuestro país, que es un ejemplo en la región, en toda América Latina, demuestre una vez más cómo esta democracia se ha construido sobre la base de pilares sólidos”.

Respecto a las tareas pendientes en el Congreso, dijo que “nos parece muy importante avanzar en el proyecto que establece un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior y que pone fin al CAE, así como en el proyecto de sala cuna para Chile, que permite equiparar la cancha para una mayor participación de las mujeres en el mundo del trabajo”.

Además, resaltó la importancia de lograr la aprobación del proyecto de inteligencia económica, indicando que “necesitamos actualizar nuestra legislación para poder seguir la ruta del dinero y poder sancionar a los cabecillas del crimen organizado que muchas veces operan desde fuera del país”.

PURANOTICIA