Ministro Elizalde llama a “ponerse la camiseta de Chile” por candidatura de Bachelet a la ONU

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó públicamente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, haciendo un llamado a la ciudadanía y al mundo político a “ponerse la camiseta de Chile” frente a una instancia que calificó como una oportunidad histórica para el país.

En entrevista televisiva, Elizalde sostuvo que “no todos los días Chile tiene la posibilidad de que una compatriota dirija la ONU”, enfatizando que la eventual elección de Bachelet trasciende los sectores políticos y debe ser entendida desde una lógica de interés nacional.

El secretario de Estado destacó la extensa trayectoria política y diplomática de la exmandataria, recordando que fue dos veces Presidenta de la República, ministra de Estado y que además cumplió roles clave dentro del sistema de Naciones Unidas, como directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos, cargos que —dijo— le otorgaron alto prestigio internacional.

Asimismo, Elizalde subrayó el respaldo explícito de países como México y Brasil, señalando que el apoyo de estas naciones, por su peso político y demográfico, demuestra que la postulación de Bachelet “tiene opciones reales” dentro del escenario internacional.

Finalmente, el ministro insistió en que la candidatura debe ser vista como una representación del país ante el mundo. “Aquí quien va a estar representado es Chile”, afirmó, reiterando que el llamado es a trabajar unidos por una candidatura con enorme reconocimiento y credibilidad a nivel global.