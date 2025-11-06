Ministro Elizalde lanza ácida crítica a video de Matthei: "Hasta un gato peleando con un micrófono suena mejor"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió brevemente al video de campaña publicado por Evelyn Matthei que generó polémica.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos lanzó una canción en la que lanzó dardos a dos de sus contendores: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Al respecto, el secretario de Estado afirmó que, “la verdad es que no rima por ninguna parte, no tiene ritmo. Yo creo que hasta un gato peleando con un micrófono suena mejor, así que no sé si vale la pena comentarlo”.

Cabe señalar que la propia abanderada defendió la pieza audiovisual, destacando que la grabación fue una experiencia positiva.

Sobre las crítcas al candidato republicano, la exalcaldesa sostuvo que "claramente tenemos proyectos distintos y son distintas candidaturas y eso es sano, es bueno. Nosotros habíamos llamado a una primaria, no hubo primaria. En este momento son dos candidaturas distintas y estamos marcando las diferencias y no hay nada de malo en ello”, afirmó.

