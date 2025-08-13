Ministro Elizalde insiste por acuerdo para lista parlamentaria única: “Hay que perseverar en la unidad”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el llamado del Gobierno al oficialismo para conformar una lista parlamentaria única, luego de que la Federación Regionalista Verde Social (FVRS) y Acción Humanista (AH) optaran por presentar una nómina propia de candidatos.

La decisión complica los esfuerzos de unidad promovidos por la abanderada presidencial Jeannette Jara y el Presidente Gabriel Boric, quienes han impulsado una coalición amplia que incluya a la Democracia Cristiana.

En entrevista con Radio Pauta, la autoridad reafirmó la postura del Ejecutivo: “Nosotros tenemos una postura bien clara y creemos que la unidad es necesaria para enfrentar los desafíos que tiene la sociedad chilena para el futuro, la unidad amplia de todas las fuerzas progresistas. Y por eso hemos sido explícitos respecto a que nos parece que tiene que haber una lista única”.

Consultado sobre si aún existe margen para alcanzar ese acuerdo, el ministro respondió que “todavía no se cumplen los plazos para la declaración de lista ni la declaración de candidaturas (...) creo que hay que perseverar en los esfuerzos de unidad”.

Elizalde también precisó que el Gobierno no interviene directamente en las negociaciones partidarias, pero sí manifiesta su posición: “El Gobierno no forma parte de ese debate. El Gobierno lo que hace es expresar su voluntad y su convicción respecto de que necesitamos una lista unitaria que agrupe o que impone a todos los sectores (...) La unidad es lo que el país necesita”.

En ese sentido, destacó que una lista única fortalecería la representación del bloque progresista en el Congreso: “La unidad mejora la elegibilidad y, por tanto, la representación de las fuerzas progresistas en el próximo Congreso”. Y agregó: “La unidad permite elegir más y elegir más implica que las ideas del progresismo estén mejor representadas en los futuros debates parlamentarios”.

SIN PARLAMENTO

El secretario de Estado también se refirió a las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien afirmó que el Parlamento “no es tan relevante como imaginan”. El ministro respondió con dureza: “Yo sé que algunos se quieren saltar el Congreso, pero el Congreso es relevante en democracia”.

A juicio del secretario de Estado, esa afirmación “merece ser rectificada y aclarada”, y subrayó la importancia del poder legislativo como contrapeso institucional: “Finalmente en democracia tienen que haber contrapesos. Y la democracia precisamente consiste en el Gobierno de la mayoría, pero donde existe un Congreso Nacional que expresa la diversidad de la sociedad, con el cual se tienen que generar acuerdos, a través del diálogo, que permitan que el país obviamente vaya avanzando”.

En esa misma línea, advirtió sobre los riesgos de gobernar sin contrapesos: “Creo que esta es una frase que merece ser rectificada o aclarada. Toda vez que la experiencia de gobiernos de la región, que han pretendido gobernar, valga la redundancia, por decreto, no ha sido buena”.

