Ministro Elizalde descartó “aumento en los flujos migratorios” y destacó el trabajo conjunto con Perú

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que las cifras oficiales contradicen la percepción de un aumento en los flujos migratorios.

Indicó que “no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días” y, además, negó que el movimiento de personas que se quieren ir del país sea por influencia de los dichos del candidato José Antonio Kast.

Según explicó, los datos de la Policía de Investigaciones (PDI) muestran que “las personas que han salido del país este año en el mes de noviembre (…) son menos que los que salieron el año pasado en el mismo mes”.

El secretario de Estado vinculó esta constatación con la necesidad de desmentir interpretaciones políticas que han instalado la idea de una presión migratoria creciente. “Esto porque se ha instalado como que hubiera una mayor demanda por salir de Chile, a propósito de ciertos contextos o coyunturas políticas. Pero las estadísticas oficiales dan cuenta que no hay mayor salida respecto del año pasado”, puntualizó.

A partir de esa aclaración, el ministro subrayó que la gestión fronteriza no depende únicamente de las decisiones nacionales. “Las fronteras se administran de a dos. No basta las decisiones del Gobierno de Chile, sino que se requiere colaboración y cooperación con el país limítrofe”, señaló.

En esa línea, destacó el trabajo conjunto con Perú, que se ha intensificado en los últimos meses: “Hace un tiempo venimos trabajando junto a Perú para adoptar medidas que nos permitan tener mayor seguridad en la frontera y, obviamente, dada las nuevas decisiones que ha adoptado el Gobierno del Perú, lo que ha habido es una coordinación a nivel de cancillería, que se va a expresar en una coordinación permanente entre la subsecretaria de Relaciones Exteriores y el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú”.

La autoridad explicó que la decisión peruana de desplegar Fuerzas Armadas en la frontera responde a una lógica similar a la aplicada por Chile. “Es la misma que Chile optó hace varios años atrás, y a nosotros nos ha dado un muy buen resultado”, afirmó.

Recordó que “el peor año en términos de ingresos irregulares fue el año 2021, antes de que el Presidente Boric asumiera su mandato”. Desde entonces, las medidas adoptadas -incluyendo el despliegue militar y la inversión en tecnología- han permitido una reducción significativa: “Hasta el año pasado, desde el 2021 al 2024, la disminución era cercana al 50%, 48% de ingresos menos, de acuerdo a las estadísticas oficiales que elabora la PDI”.

El ministro agregó que esta coordinación también se extiende al ámbito policial, con intercambio de información para enfrentar delitos transnacionales. “Se mantiene una colaboración permanente a nivel de policías para intercambio de información que permita, sobre todo, detener en Chile o en Perú a quienes han estado involucrados en hechos delictivos”, explicó.

En cuanto a los patrullajes, precisó que cada país actúa en su propio territorio: “Cada país se hace cargo de su lado, por decirlo de alguna manera. Y ellos decidieron ahora impulsar una iniciativa similar a la que el gobierno viene llevando adelante desde febrero del 2023”.

ORIGEN DE LA CRISIS ESTÁ EN VENEZUELA

En esa línea, Elizalde complementó la exposición destacando la necesidad de comprender las causas de la movilidad venezolana. “Contextualizar el flujo migratorio venezolano tiene que ver con la situación que ha habido en Venezuela en los últimos años, la situación humanitaria”, afirmó.

Añadió que “Chile es un país que tiene cierta solidez económica y, por tanto, es un país atractivo para los migrantes de distintas latitudes”.

El ministro del Interior reforzó además el diagnóstico compartido con Perú: “Ahí yo creo que la autoridad peruana ha dicho algo que es importante: esta crisis no la generó ni Perú ni Chile, la generó Venezuela; y eso es bien importante tenerlo presente. Y, por tanto, aquí lo que se requiere es colaboración entre Chile y Perú para efectos de enfrentar los desafíos que tenemos”.

Finalmente, el director de Migraciones entregó un balance sobre la situación en la frontera norte. Tras visitar Arica, aseguró que las autoridades pudieron “constatar en terreno que la situación en el complejo fronterizo, sobre el flujo regular de extranjeros y de nacionales se mantiene en los volúmenes habituales, a la baja, pero no hay ningún problema de flujo en Chacalluta”.

VAN KLAVEREN

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, compareció ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, acompañado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para informar sobre los temas tratados con las autoridades peruanas.

Al abordar la crisis migratoria, subrayó que se trata de un fenómeno que excede las fronteras nacionales. “Estamos enfrentando un desafío de carácter global. La situación migratoria que se vive en nuestra frontera norte es una situación que se repite en todo el mundo y también en muchos lugares de América Latina. Y creemos que este desafío no es particular, no es solo de nuestro país y por cierto requiere también un abordaje de carácter más regional”, sostuvo.

El canciller explicó que la magnitud del fenómeno responde a “flujos migratorios masivos, que en el caso nuestro se originan sobre todo en Venezuela”. Sin embargo, aclaró que no se trata únicamente de ese país, ya que también “hay un flujo migratorio relevante desde Colombia” y otras naciones.

PURANOTICIA