Aeropuerto de Santiago proyecta la salida de más de 1,1 millones de pasajeros en temporada alta de fin de año

El Aeropuerto de Santiago proyecta que 1.118.695 pasajeros transitarán por sus terminales durante la temporada alta de fiestas de fin de año, que se mide desde el último viernes previo a Navidad (19 de diciembre) hasta el viernes siguiente a Año Nuevo (2 de enero), cuando comienzan las vacaciones de verano.

Según datos de la concesionaria, a partir de la información entregada por las aerolíneas, de los 1.118.695 viajeros, 568.954 (51%) optarán por vuelos nacionales y otros 549.741 (49%) por internacionales. Los días de mayor movimiento se concentrarán el 23 de diciembre (78.534), por los viajes de Navidad, y los días 29 de diciembre (78.940) y 30 de diciembre (78.756), previo al Año Nuevo.

El subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aeropuerto Santiago de Chile, Manuel Valencia, explicó que se ha diseñado un plan informativo, con refuerzos para asegurar viajes expeditos durante los días de mayor flujo de pasajeros.

“El terminal opera con toda su infraestructura disponible. Hemos sumado nuevos espacios de embarque, mejoras en información al pasajero y asistencia de movilidad, además de una oferta comercial renovada, con lo que buscamos brindar una óptima experiencia de viaje a los pasajeros”, explicó.

Añadió que para asegurar procesos fluidos en el aeropuerto, “recomendamos planificar los viajes, realizar con antelación el check in y la solicitud de servicios de asistencia de movilidad, y concurrir con una a dos horas de antelación al horario de salida de los vuelos nacionales y con dos a tres en los internacionales, considerando que habrá más personas realizando los procesos de check in, controles de seguridad y migración, y que las autopistas de acceso al aeropuerto también tendrán mayores flujos por los vehículos que se dirigen al litoral central”.

Los destinos más demandados durante el período dentro de Chile serán Calama (88.031 pasajeros), Antofagasta (81.547) y Puerto Montt (64.547), seguidos por Concepción (58.763) e Iquique (49.093).

En tanto, en vuelos internacionales, lideran Buenos Aires (74.547), Lima (65.853) y São (49.057), a los que siguen Río de Janeiro (39.613) y Bogotá (33.863).

