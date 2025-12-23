Joven de 17 años es asesinado a balazos en una feria navideña de Cerro Navia

Un adolescente de 17 años fue asesinado de dos balazos en una feria navideña de la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, al parecer en medio de una discusión.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el hecho ocurrió a las 21 horas de la noche del lunes en el sector de calle Río Zambezi con Petauke.

Por causas que se investigan, se produjo una discusión entre la víctima y el agresor. Este último extrajo un arma de fuego y le disparó al joven.

La víctima recibió dos impactos en el tórax y fue trasladada por familiares al Hospital Félix Bulnes donde falleció. El homicida en tanto, se dio a la fuga.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA