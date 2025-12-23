Click acá para ir directamente al contenido
Joven de 17 años es asesinado a balazos en una feria navideña de Cerro Navia

Por causas que se investigan, se produjo una discusión entre la víctima y el agresor, quien después de disparar, se dio a la fuga.

Martes 23 de diciembre de 2025 08:40
Un adolescente de 17 años fue asesinado de dos balazos en una feria navideña de la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, al parecer en medio de una discusión.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el hecho ocurrió a las 21 horas de la noche del lunes en el sector de calle Río Zambezi con Petauke.

Por causas que se investigan, se produjo una discusión entre la víctima y el agresor. Este último extrajo un arma de fuego y le disparó al joven.

La víctima recibió dos impactos en el tórax y fue trasladada por familiares al Hospital Félix Bulnes donde falleció. El homicida en tanto, se dio a la fuga.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el crimen será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

