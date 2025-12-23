Inauguran en la base aérea Cerrillos el Centro Espacial Nacional, la «NASA chilena»

En la base aérea Los Cerrillos fue inaugurado el Centro Espacial Nacional (CEN), la "NASA chilena", que operará en un recinto de 5.800 metros cuadrados para la investigación, desarrollo e innovación en materia espacial.

El objetivo del CEN es impulsar la investigación y desarrollo de tecnología espacial en Chile, además de ser un lugar de encuentro para que países de Sudamérica impulsen sus propios programas espaciales mediante una vinculación multilateral.

Permitirá llevar a cabo proyectos desde la investigación básica hasta la demostración en un entorno operativo, acortar los tiempos de transferencia tecnológica, y aumentar la autonomía y soberanía nacional respecto de la industria espacial, posicionando a Chile como referente regional en este campo.

El nuevo centro, además, abrirá nuevas oportunidades de colaboración internacional a través de convenios de cooperación en el ámbito espacial, fundamentales para acceder a tecnologías de punta, compartir conocimientos, generar programas espaciales binacionales y participar en misiones espaciales conjuntas.

La construcción del Centro Espacial Nacional inició en mayo de 2024. Cuenta con un Centro de Control de Misión para operar los satélites en órbita del Sistema Nacional Satelital; un Laboratorio para el Desarrollo de Tecnología Espacial para ensamblar, integrar y testear satélites, entre otras tecnologías.

También incluye un Laboratorio de Ciencia de Datos para procesar la información obtenida desde el espacio, que considera data centers y una supercomputadora; y un Laboratorio de Investigación, Innovación, Emprendimiento y Promoción del Talento para generar capital humano en el área espacial, vinculando a la academia con la industria.

